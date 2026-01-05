Вятърът се усилва, идват валежи и сняг в четвъртък

Вятърът ще се усилва, а в четвъртък на много места в страната ще има валежи, които със застудяването ще преминават в сняг.

Южният вятър ще бъде силен и поривист, особено в Източна България и в районите северно от планините. Температурите ще останат високи за сезона, но от северозапад ще започне поетапно застудяване.

В четвъртък валежите ще обхванат по-голямата част от страната. Първоначално ще вали дъжд, но по-късно през деня и през нощта дъждът ще се превръща в сняг, най-вече в западните и северните райони.

След кратко подобрение в петък, през почивните дни отново се очакват валежи, като на много места ще има и сняг.