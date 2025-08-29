БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

"Вземане на кесията обратно": Тръмп блокира близо 5 млрд. долара за чуждестранна помощ

По света
Средствата бяха одобрени от Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в писмо до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че няма да изразходи одобрените от Конгреса 4,9 милиарда долара, предназначени за чуждестранна помощ – фактически орязвайки бюджета чрез заобикаляне на законодателната власт. Писмото бе публикувано днес в профила в "Екс" на Службата за бюджетно управление към Белия дом, предаде Асошиейтед прес.

Ходът на Тръмп се основава на способ, неизползван от близо половин век, известен като pocket rescission ("вземане на кесията обратно"). За целта президентът внася в самия край на фискалната година искане в Конгреса да не харчи одобрените средства и така законодателният орган има 45-дневен срок, в който няма право да се разпорежда с парите. Така средствата на практика ще останат неизползвани, тъй като в САЩ фискалната година приключва в края на септември.

В писмото се посочва, че Държавният департамент и Американската агенция за международно развитие (USAID) ще орежат тези средства от бюджета, което е в съзвучие с една от обявените от президента цели за съкращаване международната помощ, отпускана от Вашингтон.

За последно "вземането обратно на кесията" е приложено през 1977 г. от тогавашния президент Джими Картър, а според правителството на Тръмп това е напълно законен способ. Но ако подобни ходове се превърнат в стандартна практика на Белия дом, така може Конгресът да бъде заобикалян по ключови въпроси за държавните разходи и по този начин да се отнеме част от контрола на Камарата на представителите и Сената върху бюджета, отбелязва Асошиейтед прес.

Според Закона за контрол върху бюджетните задължения от 1974 г. (Impoundment Control Act) президентът има право да предлага отмяна на отпускането на парични средства, одобрени от Конгреса. След това законодателният орган може да гласува решение за анулирането им, но като предлага отмяната на този разход толкова скоро преди 30 септември, Белият дом на практика прави така, че със сигурност тези пари да не бъдат изразходвани и да бъдат загубени.

