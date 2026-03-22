Вземете си чадър, ще вали на много места днес

В по-голямата част от страната през целия ден облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. След обяд над югозападните райони за кратко облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен, в Източна България – временно силен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите котловинни полета на Западна България – до минус 2°, а в София – около 1°, а максималните – между 7° и 14°, в София – около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

През първите три дни от седмицата ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в източните райони – временно силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните – между 6° и 11°, малко по-високи в сряда, когато валежите ще са на по-малко места, а в Западна България ще има и временни разкъсвания на облачността.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температурите ще се повишат значително. След временно разкъсване на облачността, от запад тя отново ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд.