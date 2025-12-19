БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ян Забистран спечели супергигантския слалом във Вал Гардена и написа история

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Победата е първа за Чехия в Световната купа в алпийските ски при мъжете

забистран спечели супергигантския слалом вал гардена написа история
Снимка: БТА
Слушай новината

Чешкият състезател Ян Забистран със стартов номер 29 спечели супергигантския слалом във Вал Гардена, в старт част от Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Той бе най-бърз в първия и в последния дял на трасето, като приключи с най-доброто време – 1:24.86 минута. 27-годишният Забистран до момента имаше само едно влизане в Топ 10 – осмо място на супергигантския слалом в Квитфил, Норвегия на 9 март 2023. Вчера той завърши на 32-ро място в спускането. Това е първа победа за Чехия при мъжете за Световната купа в алпийските ски.

Швейцарският доминатор Марко Одермат, който вчера спечели 50-ия си успех за Кристалния глобус в спускането, завърши 2-ри, като завърши на 22 стотни зад победителя. Третото място на подиума зае италианецът Джовани Францони, който остана на 37 стотни зад Забистран.

Челната петица се допълни от французина Нилс Алегр и сънародника му Матю Беле, който тръгна с номер 44 по пистата. От общо 66 стартирали състезатели 18 не завършиха състезанието.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 685 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети е Тимон Хауган от Норвегия – с 281 точки.

В класирането за малкия Кристален глобус в супергигантския слалом Одермат също е лидер с 225 точки, пред Крихмайер с 209 и Хаазер със 146.

#Ян Забистран #Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Марко Одермат

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Зимни

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.
Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски" Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"
Чете се за: 01:40 мин.
Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук
Чете се за: 02:12 мин.
Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш
Чете се за: 02:10 мин.
Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ