Ян Забистран спечели супергигантския слалом във Вал Гардена и написа история

Чешкият състезател Ян Забистран със стартов номер 29 спечели супергигантския слалом във Вал Гардена, в старт част от Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Той бе най-бърз в първия и в последния дял на трасето, като приключи с най-доброто време – 1:24.86 минута. 27-годишният Забистран до момента имаше само едно влизане в Топ 10 – осмо място на супергигантския слалом в Квитфил, Норвегия на 9 март 2023. Вчера той завърши на 32-ро място в спускането. Това е първа победа за Чехия при мъжете за Световната купа в алпийските ски.

Швейцарският доминатор Марко Одермат, който вчера спечели 50-ия си успех за Кристалния глобус в спускането, завърши 2-ри, като завърши на 22 стотни зад победителя. Третото място на подиума зае италианецът Джовани Францони, който остана на 37 стотни зад Забистран.

Челната петица се допълни от французина Нилс Алегр и сънародника му Матю Беле, който тръгна с номер 44 по пистата. От общо 66 стартирали състезатели 18 не завършиха състезанието.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 685 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети е Тимон Хауган от Норвегия – с 281 точки.

В класирането за малкия Кристален глобус в супергигантския слалом Одермат също е лидер с 225 точки, пред Крихмайер с 209 и Хаазер със 146.