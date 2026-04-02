Янаки Милев ще играе на полуфиналите на двойки на тенис турнира в Санта Маргерита ди Пула (Италия)

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис" и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под №4 в схемата, победиха на четвъртфиналите с 6:2, 6:4 италианците Филипо Бордони и Аугусто Вирджили. Срещата продължи 71 минути.

Милев и Хенинг поведоха с 2:0 в началото на мача, а след още един пробив спечелиха първия сет с 6:2. Двамата пропиляха един пробив аванс във втората част, но направиха още един брейк, за да триумфират с крайното 6:4.

За място на финала Милев и Хенинг ще играят срещу други представители на домакините Пиетро Марино и Даниеле Рапанета.