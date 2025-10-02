Йънг Бойс, Бран и Брага записаха победи в Лига Европа

Йънг Бойс постигна първа победа в турнира УЕФА Лига Европа. Швейцарците се наложиха с 2:0 при визитата си на румънския ФКСБ в мач от втория кръг на груповата фаза. Йънг Бойс взеха три точки след двата гола на Жоел Монтейро още преди почивката. В следващия кръг футболистите от Берн ще приемат Лудогорец.

Бран също ликува с три точки. Норвежкият тим се наложи с 1:0 над Утрехт с гол на Саевар Магнусон в 41-ата минута.

Португалският Брага, който елиминира Левски в квалификациите, стигна до победата с 2:0 над Селтик в Глазгоу. Рикардо Орта и Габи Мартинес бяха точни, а гол на Келечи Ихеначо за „детелините“ бе отменен с ВАР.

В друга среща Болоня и Фрайбург не излъчиха победител. Италианците дръпнаха в резултата през първата част чрез Рикардо Орсолини. Гостите от Германия изравниха в началото на втората част, когато Жуниор Адаму реализира дузпа.