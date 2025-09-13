БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Яница Динева завърши 12-та в многобоя и е на финал на лента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Финалите утре започват в 15:00 българско време.

Яница Динева
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Слушай новината

С индивидуалния многобой при жените започна последното издание на Гран При турнира, който си провежда в Бърно (Чехия). България е представена от националната състезателка в индивидуалната надпревара Яница Динева.

Родената в Стара Загора гимнастичка започна многобоя с някои неточности в композициите си с обръч и топка, на бухалки и лента демонстрира стабилна игра, и събра общ сбор от 92.750 (22.800 на обръч, 18.500 на топка, 25.800 на бухалки и 25.650 на лента), което я постави на 12-та позиция в класирането.

Грацията, водена от Боряна Калейн, се класира за финала на лента с осми по сила резултат от 25.650 (D. 10.600; A. 7.550; E. 7.500).

Шампион в многобоя е представителката на Украйна - Таисия Онофрийчук с актив от 115.700. Със сребърния медал се поздрави Тара Драгаш от Италия със сбор от 114.100. Бронзът грабна Полина Карика от Украйна с общ резултат от 110.700.

Съдия за България на това състезание е Цвета Кузмова, която днес бе в панела за изпълнение. Финалите утре започват в 15:00 българско време.

#Яница Динева #художествена гимнастика

