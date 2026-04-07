Яник Синер се класира безпроблемно за третия кръг на Мастърса в Монте Карло

Италианецът загуби само три сета срещу Юго Умбер.

Устремилият се към първото място в световната ранглиста по тенис Яник Синер се класира с лекота за третия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло.

Италианецът, който ще се върне на върха, ако спечели надпреварата, победи с 6:3, 6:0 французина Юго Умбер за едва 65 минути на корта в мач от втория кръг.

Синер имаше смазващо предимство над своя съперник, като взе 11 от последните 12 гейма в срещата. Той направи и 19 печеливши удара срещу само шест за Умбер. За място на четвъртфиналите поставеният под №2 в схемата ще спори с победителя от срещата между аржентинеца Франсиско Черундоло и чеха Томаш Махач.

Победа, но в първия кръг, записа и Хуберт Хуркач. Полякът надигра 15-ия в схемата Лучано Дардери (Италия) със 7:6(4), 5:7, 6:1. Хуркач завърши мача с 11 аса и впечатляващите 39 завършващи удара при само 26 непредизвикани грешки.

Следващият съперник на Хуркач ще бъде един измежду унгареца Фабиан Марожан и босненеца Дамир Джумхур.

Напред в Монте Карло продължава и бившият финалист на Уимбълдън Матео Беретини, който водеше с 4:0 гейма срещу Роберто Баутиста-Агут, когато испанецът се отказа заради контузия.

#ATP Мастърс 1000 в Монте Карло 2026 #Яник Синер

