Яник Синер се класира за финалите на ATP в Торино

Италианецът Яник Синер се класира за финалите на ATP през 2025 година, присъединявайки се към Карлос Алкарас в последния за сезона турнир в Торино.

Лидерът в световната ранглиста ще се завърне в родината си, за да защитава титлата, която спечели през 2024-а без да загуби сет.

Финалите са от 9 до 16 ноември.

Синер ще участва на турнира за трети пореден сезон и общо четвърти. Той има баланс от 10-2, а в последните две издания е губил само от Новак Джокович на финала през 2023 г.

Италианецът се радва на поредна забележителна година, като вдигна два трофея от Големия шлем за втори пореден сезон и достигна до финала на Мастърса в Рим.

Синер успешно защити титлата си на Откритото първенство на Австралия и стана шампион на "Уимбълдън" за първи път.

Световният номер 1 игра и на финала на "Ролан Гарос", където загуби от Карлос Алкарас.