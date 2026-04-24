Яник Синер загуби сет на старта на турнира в Мадрид

Водачът в световната ранглиста Яник Синер стартира с труден успех участието си на турнира от сериите „Мастърс“ 1000 в Мадрид.

В двубой от втория кръг поставеният под №1 италианец победи французина Бенжамен Бонзи с 6:7(6), 6:1, 6:4.

В първия сет Синер пропусна пет шанса за пробив и в крайна сметка загуби тайбрека с 6:8 точки срещу преминалия през квалификациите му съперник.

След това обаче италианецът наложи типичния си доминиращ стил и във втория сет позволи само един гейм на Бонзи, изравнявайки резултата. В решителната трета част той осъществи пробив за 3:2, който се оказа ключов за крайния изход на срещата.

В третия кръг Синер ще се изправи срещу друг квалификант – Елмер Мьолер. Датчанинът водеше със 7:5, 3:3 срещу Гейбриъл Диало, когато канадецът се отказа поради контузия.

Напред продължава и втората ракета на Италия Лоренцо Музети. Шестият поставен победи Хуберт Хуркач с 6:4, 7:6(4).

Музети започна силно и поведе с 4:1 гейма, след което без затруднения спечели първия сет.

Във втория сет инициативата беше у Хуркач, който играеше по-агресивно, но не успя да се възползва от четири възможности за пробив, включително два сетбола при 6:5. В тайбрека италианецът бе по-стабилен и го затвори със 7:4 точки.

Следващият му съперник ще бъде нидерландецът Талон Грийкспор, който елиминира Дамир Джумхур след 6:3, 6:4.

Изненадата на деня поднесе хърватският квалификант Дино Призмич, който след повече от три часа игра отстрани американеца Бен Шелтън с 4:6, 7:6(4), 6:7(5). В следващия кръг Призмич ще се изправи срещу аржентинеца Томас Мартин Етчевери, победил Себастиан Офнер с 6:4, 6:4.