ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно...
Чете се за: 00:35 мин.
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Чете се за: 01:15 мин.
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Чете се за: 02:00 мин.
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Чете се за: 01:42 мин.
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Чете се за: 01:07 мин.
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Чете се за: 03:30 мин.
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

Яник Синер загуби сет на старта на турнира в Мадрид

Водачът в световната ранглиста направи обрат срещу Бенжамен Бонзи.

Водачът в световната ранглиста Яник Синер стартира с труден успех участието си на турнира от сериите „Мастърс“ 1000 в Мадрид.

В двубой от втория кръг поставеният под №1 италианец победи французина Бенжамен Бонзи с 6:7(6), 6:1, 6:4.

В първия сет Синер пропусна пет шанса за пробив и в крайна сметка загуби тайбрека с 6:8 точки срещу преминалия през квалификациите му съперник.

След това обаче италианецът наложи типичния си доминиращ стил и във втория сет позволи само един гейм на Бонзи, изравнявайки резултата. В решителната трета част той осъществи пробив за 3:2, който се оказа ключов за крайния изход на срещата.

В третия кръг Синер ще се изправи срещу друг квалификант – Елмер Мьолер. Датчанинът водеше със 7:5, 3:3 срещу Гейбриъл Диало, когато канадецът се отказа поради контузия.

Напред продължава и втората ракета на Италия Лоренцо Музети. Шестият поставен победи Хуберт Хуркач с 6:4, 7:6(4).

Музети започна силно и поведе с 4:1 гейма, след което без затруднения спечели първия сет.

Във втория сет инициативата беше у Хуркач, който играеше по-агресивно, но не успя да се възползва от четири възможности за пробив, включително два сетбола при 6:5. В тайбрека италианецът бе по-стабилен и го затвори със 7:4 точки.

Следващият му съперник ще бъде нидерландецът Талон Грийкспор, който елиминира Дамир Джумхур след 6:3, 6:4.

Изненадата на деня поднесе хърватският квалификант Дино Призмич, който след повече от три часа игра отстрани американеца Бен Шелтън с 4:6, 7:6(4), 6:7(5). В следващия кръг Призмич ще се изправи срещу аржентинеца Томас Мартин Етчевери, победил Себастиан Офнер с 6:4, 6:4.

Свързани статии:

Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос"
Испанецът лекува контузия в китката.
Синер ще стартира на Мастърса в Мадрид с намерение да влезе в историята
Ако италианецът спечели трофея, той ще стане първият играч,...
Чете се за: 02:12 мин.
ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
3
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
4
Изтича срокът за избор на листа от депутатите, избрани в два района
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
5
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните избирателни комисии, които ще получат бонус от 15 евро
6
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: ATP

Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос"
Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос"
Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид
Чете се за: 02:00 мин.
Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Чете се за: 02:10 мин.
Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
Чете се за: 01:07 мин.
21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид 21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид
Чете се за: 02:02 мин.
Новак Джокович: Ще бъда готов за "Ролан Гарос" Новак Джокович: Ще бъда готов за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК 14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път
Чете се за: 02:00 мин.
Вдигане на тежести
Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от...
Чете се за: 07:10 мин.
Парламентарни Избори 2026
Изтекла информация от Пентагона - обсъждано е временно отстраняване...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
