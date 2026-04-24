Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос"

Световният №2 Карлос Алкарас съобщи, че няма да защитава титлата си на „Ролан Гарос“ заради травма в китката, получена по време на турнира в Барселона.

22-годишният испанец се оттегли още преди втория си мач в каталунската надпревара, а впоследствие обяви, че няма да участва и на Мастърса в Мадрид.

Освен това Алкарас ще пропусне и турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим.

Миналата година световният №2 триумфира в Париж, след като направи впечатляващ обрат срещу Яник Синер във финала.