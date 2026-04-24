Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос"

Испанецът лекува контузия в китката.
Световният №2 Карлос Алкарас съобщи, че няма да защитава титлата си на „Ролан Гарос“ заради травма в китката, получена по време на турнира в Барселона.
22-годишният испанец се оттегли още преди втория си мач в каталунската надпревара, а впоследствие обяви, че няма да участва и на Мастърса в Мадрид.
Освен това Алкарас ще пропусне и турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим.
Миналата година световният №2 триумфира в Париж, след като направи впечатляващ обрат срещу Яник Синер във финала.
„След направените днес изследвания стигнахме до извода, че най-разумният подход е да бъдем предпазливи и да не играя в Рим и на Ролан Гарос. Ще изчакаме, за да проследим възстановяването и да определим кога ще мога да се върна на корта. Това е труден период за мен, но вярвам, че ще излезем от него по-силни“, написа Алкарас.