Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ

Българският полузащитник Янис Карабельов може да продължи кариерата си в Румъния, след като Рапид Букурещ е отправил оферта на стойност 100 хиляди евро за правата му, съобщава iAMSport.ro. В момента 30-годишният футболист е част от сръбския гранд Партизан, но след треньорската смяна в Белград перспективите му за игрово време значително са намалели.

Карабельов пристигна в Партизан през лятото като свободен агент от Ботев Пловдив по настояване на тогавашния наставник Сърджан Благоевич. До момента той записа 27 мача във всички турнири, в които реализира два гола и направи четири асистенции. Новият старши треньор Ненад Стоякович обаче има различна визия за средната линия, което поставя българина извън основните му планове.

Според информацията от Румъния, Карабельов е разглеждан от Рапид като дефанзивен халф, но и като възможна алтернатива в центъра на защитата. Старши треньорът Костел Гълка търси допълнителни опции в ариергарда заради кадрови проблеми и контузии.

Сръбските медии допълват, че българският национал вече е предприел стъпки, които подсказват предстоящ трансфер, като временно е напуснал жилището си в Белград и очаква развитие около бъдещето си. След 24 кръга в румънското първенство Рапид Букурещ заема трето място в класирането с 45 точки.