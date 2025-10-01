БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Янко Илиев също се класира за 1/4-финал на европейското по бокс за младежи

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
В другата ни среща днес Милена Николова (57 кг) отстъпи на украинката Ана Колотурска. 

Янко Илиев
Снимка: БФ Бокс
Янко Илиев осигури още един четвъртфинал за България на европейското първенство за младежи и девойки в Острава. Националът ни преодоля много коравия ирландец Майкъл Райли.

В категория до 55 килограма талантът, воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, трябваше да компенсира сериозно изоставане в ръста, но се справи с тежката задача и постигна неединодушна победа.

Така Илиев влезе в Топ 8 на шампионата на Стария континент. На 5 октомври той ще боксира с друг представител на Острова – Риза Сафари (Англия).

В другата ни среща днес Милена Николова (57 кг) отстъпи на украинката Ана Колотурска.

#Европейско първенство по бокс за младежи и девойки в Острава #Янко Илиев

