Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Янтра и Фратрия не излъчиха победител в Габрово

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Двата тима завършиха 1:1 в последния мач от кръга във Втора лига

янтра фратрия излъчиха победител габрово
Снимка: Startphoto.bg
Янтра и Фратрия завършиха наравно 1:1 в последния двубой от 25-ия кръг във Втора лига, игран на стадион "Христо Ботев“ в Габрово.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута с красиво изпълнение на Велислав Боев. Той се разписа директно от пряк свободен удар, като с прецизен удар с левия крак прати топката в далечния горен ъгъл на вратата, без шанс за намеса на стража Игор Мостовей.

Гостите от Фратрия обаче стигнаха до изравняване в началото на втората част. В 52-рата минута Мирослав Маринов се възползва от неразбирателство в отбраната на Янтра, овладя топката в близост до вратата и от малък ъгъл я прати в мрежата за 1:1.

До края на срещата нов гол не падна и двата отбора поделиха точките.

След равенството Фратрия запазва второто място в класирането, като има аванс от четири точки пред преследвачите Вихрен и Янтра.

#Втора лига 2025/26 #ФК Фратрия #ФК Янтра

