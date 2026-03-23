Янтра и Фратрия не излъчиха победител в Габрово

Янтра и Фратрия завършиха наравно 1:1 в последния двубой от 25-ия кръг във Втора лига, игран на стадион "Христо Ботев“ в Габрово.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута с красиво изпълнение на Велислав Боев. Той се разписа директно от пряк свободен удар, като с прецизен удар с левия крак прати топката в далечния горен ъгъл на вратата, без шанс за намеса на стража Игор Мостовей.

Гостите от Фратрия обаче стигнаха до изравняване в началото на втората част. В 52-рата минута Мирослав Маринов се възползва от неразбирателство в отбраната на Янтра, овладя топката в близост до вратата и от малък ъгъл я прати в мрежата за 1:1.

До края на срещата нов гол не падна и двата отбора поделиха точките.

След равенството Фратрия запазва второто място в класирането, като има аванс от четири точки пред преследвачите Вихрен и Янтра.