Япония се сбогува с две панди близнаци, които ще бъдат върнати в Китай (СНИМКИ)

Почитатели на пандите се събраха в зоопарка "Уено" в Токио, за да се сбогуват със звездите му – две големи панди, които в края на януари ще бъдат върнати в Китай, предадоха осведомителните агенции.

С отпътуването на четиригодишните близнаци Сяо Сяо и Лей Лей Япония остава без панди за първи път от 1972 г. насам, което накара хиляди хора да участват в лотария за билети, за да се сбогуват с пухкавите животни, информира Ройтерс.

"Идвам, откакто родителите на Сяо Сяо и Лей Лей живееха тук", разказа 54-годишната Мачико Секи, която работи във финансовия сектор. "Имам чувството, че историята на едно семейство е на път да приключи."

Макар връщането на животните в Китай да е планирано отдавна, отсъствието на пандите се разглежда като отражение на влошаващите се отношения между Пекин и Токио в последните месеци.

През ноември японският премиер Санае Такаичи заяви, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да доведе до военна реакция от страна на Япония. Това предизвика остра реакция от страна на Китай, припомня Ройтерс.

Политическото напрежение обаче не е в центъра на вниманието на много от посетителите на зоопарка в неделя. Те имаха възможност да зърнат пандите само за една минута.

"Пандите ми дадоха толкова много – енергия, кураж, изцеление", каза Секи. "Исках да дойда днес, за да изразя благодарността си."

Дори и хора, които не са спечели билети от лотарията, дойдоха в зоопарка, за да се сбогуват със Сяо Сяо и Лей Лей.

"Не спечелих от лотарията, така че не мога да ги видя на живо", каза 49-годишната домакиня Акико Каваками. "Дойдох тук днес, защото исках да дишам същия въздух като пандите."

Снимки: БТА