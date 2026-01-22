БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Япония връща на Китай двете панди близнаци на 27 януари (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Още
Запази

Япония ще остане без представители на този емблематичен вид за първи път от половин век насам

япония изпраща последните панди обратно китай
Слушай новината

Двете популярни панди от зоопарка в Токио, които са единствените в Япония животни от този вид, ще бъдат върнати в Китай на 27 януари, предаде АФП, като цитира властите. Така Япония ще остане без представители на този емблематичен вид за първи път от половин век насам.

Животните са предоставени на японския зоопарк в рамките на китайска програма и символизират приятелството между Пекин и Токио след нормализирането на дипломатическите им отношения през 1972 г. Отпътуването на пандите обаче се случва в контекста на силно дипломатическо напрежение между двете съседни сили, отбелязва АФП.

В момента Япония има само тези две панди близнаци – Лей Лей и Сяо Сяо, които обитават зоологическата градина на Токио, в района Уено.

Властите в столицата, които отговарят за зоопарка, по-рано съобщиха, че двете животни ще могат да бъдат видени от посетителите до неделя. Два дни по-късно те ще бъдат транспортирани със самолет извън Япония, съобщи в понеделник токийската управа. Пандите трябва да пристигнат на 28 януари в Китай, където живее по-голямата им сестра Сян Сян, уточни агенция "Киодо".

Много фенове плакаха, когато тя отпътува за Китай през 2023 г., а заминаването ѝ беше предавано на живо по телевизията, припомня АФП.

Токио поиска удължаване на периода на заемане на тези изключително популярни бозайници, който изтича през февруари, но Китай не се съгласи.

Снимки: БТА

#две панди #Япония #Китай

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Любопитно

Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ) В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Пума се разходи по улиците на Сан Франциско Пума се разходи по улиците на Сан Франциско
Чете се за: 01:52 мин.
Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния
Чете се за: 01:30 мин.
Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар" Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар"
Чете се за: 03:15 мин.
Фестивал в Шотландия - факелно шествие отбелязва наследството на викингите Фестивал в Шотландия - факелно шествие отбелязва наследството на викингите
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да" В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху жп...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тръмп и имиграцията: Смекчава ли тона американският лидер заради...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
След циклона "Хари" в Италия премиерът Мелони прелетя на...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ