Японска компания ще изпраща товари до Луната с ракета на „Спейс Екс"

Японската космическа компания „Айспейс“ обяви началото на нова, по-изгодна услуга за превоз на товари до Луната, предаде Ройтерс.

За целта тя ще използва тежкотоварната ракета и лунния спускаем апарат „Старшип”, разработени от компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск.

Базираната в Токио „Айспейс“ вече е закупила място за 500 кг полезен товар на борда на „Старшип“, чието кацане на Луната се планира най-рано за 2030 г. Японската компания ще конструира собствен лунен апарат, който да събере оборудването на клиенти от цял свят, желаещи да се възползват от споделеното пътуване до лунната повърхност.