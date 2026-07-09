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Японска компания ще изпраща товари до Луната с ракета на „Спейс Екс"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Японската космическа компания „Айспейс“ обяви началото на нова, по-изгодна услуга за превоз на товари до Луната, предаде Ройтерс.

За целта тя ще използва тежкотоварната ракета и лунния спускаем апарат „Старшип”, разработени от компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск.

Базираната в Токио „Айспейс“ вече е закупила място за 500 кг полезен товар на борда на „Старшип“, чието кацане на Луната се планира най-рано за 2030 г. Японската компания ще конструира собствен лунен апарат, който да събере оборудването на клиенти от цял свят, желаещи да се възползват от споделеното пътуване до лунната повърхност.

#лунна повърхност #"Спейс Екс"

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