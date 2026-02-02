Японският робот Пепър влиза в Книгата на рекордите на Гинес

Хуманоидният робот Пепър е признат от Книгата на рекордите на Гинес за първия в света масово произвеждан робот от този тип, който извършва различни услуги и общува с хора. Отличието подчертава ролята му като една от първите машини, създадени специално за работа сред хората.

Роботът е висок 121 сантиметра и е проектиран да води разговори, да разпознава емоции и да реагира на човешкото поведение. Роботът е създаден и произвеждан в Япония. От представянето си през 2014 година той се използва на различни места като търговски центрове, училища и домове за възрастни хора, където помага, информира и забавлява.

Вече е разработена и подобрена версия, наречена Пепър+, която използва по-съвременни технологии за изкуствен интелект. Тя може не само да разговаря, но и да предлага услуги, като например да насочва хората към подходящи продукти или решения според техните нужди.

Новата версия разпознава минувачите чрез вградена камера и адаптира разговора си според външния им вид и интересите, които споделят. Така роботът се превръща в активен помощник, а не просто в машина, която отговаря на въпроси.

Пепър показва как роботите постепенно навлизат в ежедневието и как изкуственият интелект може да бъде използван, за да помага на хората по по-достъпен и разбираем начин.