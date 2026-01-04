Ясен Петров поема Добруджа

Бившият национален селекционер на България Ясен Петров е новият старши треньор на Добруджа, обявиха от клуба.

В своята треньорска кариера, Ясен Петров е водил националния отбор на България, както и едни от водещите клубове в страната - Левски, Локомотив София, Черно море и Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив.

Към треньорския му щаб се присъединяват помощник треньорите Георги Илиев - бивш капитан на Черно море и Локомотив Пловдив, и Ивелин Петков, който досега беше начело на Ямбол в трета лига.

Петров поема поста от Атанас Атанасов-Орела, който се раздели с тима в последния ден на 2025-а година. Добруджа е на последното 16-о място в Първа лига с 12 точки, на три след Монтана и Септември, които са пред тях, но също в зоната на изпадащите.

Централен нападател от Португалия пък е първото зимно попълнение на тима и то беше представено вчера.