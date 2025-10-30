БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Ясни са финалистите на държавното отборно първенство по тенис

Чете се за: 01:37 мин.
Надпреварата от календара на БФ Тенис се провежда на базата на ТК Локомотив и е с награден фонд 10 хиляди лева.

Тимовете на Авеню (Бургас) срещу Локомотив 1929 (София) при мъжете и Дема (София) срещу ТК Ямбол 2005 при жените ще играят на финалите на държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. Надпреварата от календара на БФ Тенис се провежда на базата на ТК Локомотив и е с награден фонд 10 хиляди лева.

На полуфиналите Авеню победи НСА София с 2:1, след като в отделните срещи Динко Динев загуби от Пламен Милушев с 6:7(5), 6:7(4), Никита Билозерцев надделя над Михаил Иванов с 6:3, 6:0, а на двойки Динев/Билозерцев спечелиха срещу Милушев/Иванов с 6:3, 6:2.

Локомотив 1929 (София) победи домакините от ТК Локо 98 (Пловдив) с 2:1. Вадан Манукян загуби от Янаки Милев със 7:5, 4:6, 3:6, Мартин Димитров разгроми Фердун Шефкедов с 6:0, 6:1, а Манукян/Димитров се наложиха над Милев/Шефкедов с 6:3, 6:4.

При жените Дема продължава защитата на титлата си, след като елиминира ТК Бароко Спорт (София) с 2:0. Победите постигнаха Денислава Глушкова над Калина Симеонова с 6:2, 6:0 и Джулия Терзийска над Стелиана Гичева с 6:1, 6:0.

За титлата столичанки ще играят срещу Ямбол 2005, който спечели срещу Супер Спорт (Варна) с 2:0. Валерия Гърневска се наложи над Рада Колева с 6:2, 6:0, а Рафаела Симеонова над Естела Иванова с 6:4, 6:1.

