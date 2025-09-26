БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Илиева беше избрана за член на атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Васил Миленчев беше отличен като "най-добър съдия в света" за десети път.

Йоана Илиева
Снимка: Българска федерация по фехтовка
Слушай новината

Българската фехтовка получи признание от международните организации в спорта. Изпълнителното бюро на Международната федерация по фехтовка за десети път обяви Васил Миленчев за най-добър съдия в света, а Йоана Илиева беше избрана за член на атлетическата комисия на организацията. Европейската конфедерация по фехтовка нареди Лазарина Петкова сред тримата най-добри съдии в Европа.

Васил Миленчев беше отличен като "най-добър съдия в света" за десети път, което е безпрецедентно признание в спорта. Миналата година пловдивчанинът съдийства на всички големи състезания, като работи и за шеста рекордна олимпиада. Той беше назначен за рефер на финала на сабя мъже.

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева, която през сезон 2024-25 стигна до номер 2 в световната ранглиста и спечели златен медал за Световната купа за България на сабя жени, беше избрана за член на атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка.

Лазарина Петкова беше класирана от Изпълнителното бюро на Европейската конфедерация по фехтовка сред тримата най-добри съдии по фехтовка в Европа и доказа.

"Българската фехтовка има все по-добри постижения и вече е неизменна част от световния елит. Българската федерация по фехтовка също се утвърди в международен план. Председателят на федерацията ни Величка Христева за пети път е член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация по фехтовка, което е признание за качествата й на организатор и управленец", се казва в съобщението на БФФ.

#Лазарина Петкова #Васил Миленчев #Йоана Илиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
2
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
3
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
4
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
6
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
6
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале

Още от: Други спортове

В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра
В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра
Белослава Кръстева изнесе сеанс на 17 маси срещу деца от столичното 6 ОУ "Граф Игнатиев" в София Белослава Кръстева изнесе сеанс на 17 маси срещу деца от столичното 6 ОУ "Граф Игнатиев" в София
Чете се за: 01:10 мин.
Христина Пенева щe представи на Световната купа по батут във Варна за първи път комбинация с по-висока трудност Христина Пенева щe представи на Световната купа по батут във Варна за първи път комбинация с по-висока трудност
Чете се за: 03:17 мин.
Успешно начало за Гергана Павлова и Илиян Стойнов на турнир по бадминтон в Чехия Успешно начало за Гергана Павлова и Илиян Стойнов на турнир по бадминтон в Чехия
Чете се за: 01:05 мин.
Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия
Чете се за: 00:25 мин.
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2 Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за изграждането на стена срещу дронове
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
АПИ призова шофьорите да си предвидят повече време за пътуване по "Тракия" заради ремонтите АПИ призова шофьорите да си предвидят повече време за пътуване по "Тракия" заради ремонтите
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога? "С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа
Чете се за: 02:20 мин.
По света
"Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Белене – място на памет и уроци за Европа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Страх от дронове в Дания: Засилват сигурността около обекти от...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ