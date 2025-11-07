Йоана Илиева остава единствената българка с шанс за призовите места на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева остава единствената българка, която ще спори за призовите места на Световната купа по фехтовка в Алжир.

В първия ден на турнира Емма Нейкова, Белослава Иванова и Вероника Василева не се пребориха за място сред най-добрите 64. Илиева влиза във втория ден на надпреварата по право заради високия си рейтинг в световната ранглиста.

В състезанието участваха 165 сабльорки от 33 държави. В предварителните групи Вероника Василева записа пет победи и една загуба. Възпитаничката на фехтовален клуб Свечников влезе в предварителните елиминации под номер 19, като във втория кръг отстъпи пред Самира Шокирова от Узбекистан с 12:15 и зае 66-о място в крайното класиране.

Емма Нейкова преодоля груповата фаза с четири успеха и две поражения. В първия кръг на последвалите елиминации възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстъпи пред Луиза Фернанда Ерера Лара (Узбекистан) с 11:15 и се класира 98-а.

Белослава Иванова излезе от групите с две победи и три загуби. В предварителните елиминации състезателката на фехтовален клуб ЦСКА отстъпи пред Чирика Такахаши от Япония с 12:15 и зае 118-о място в крайното класиране.

Утре, във втория ден от надпреварата, Йоана Илиева ще започне участието си като поставена под номер 1 срещу Александра Стржлаковски от САЩ.

Калоян Пешев и Тодор Стойчев приключиха участието си в първата Световна купа на сабя мъже за сезона. На турнира в Алжир възпитаниците на фехтовален клуб Свечников мериха сили с 204 сабльори от 32 държави, съобщават от БФ Фехтовка.

Пешев след четири победи в групите влезе в предварителните елиминации с номер 58-60. В първия си двубой той отстъпи пред Мориц Шенкел от Германия със 7:15. Стойчев не излезе от предварителните групи след два успеха и четири поражения.