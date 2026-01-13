Йоана Илиева отново се изкачи до №2 в световната ранглиста на сабя при жените

Йоана Илиева отново се изкачи до №2 в световната ранглиста на сабя жени на Международната федерация по фехтовка.

Възпитаничката на фехтовален клуб Свечников приключи 2025 година под №3, след водачката Мисаки Емура от Япония и подгласничката й Сара Нуча от Франция. След отличната си игра за Гран При на Тунис и пето място в крайното класиране, Илиева натрупа 186 000 точки и отново е по петите на водачката в ранглистата Мисаки Емура, която е с 205 000 точки.

Трета в ранглистата на Международната федерация по фехтовка е Сара Нуча (Франция) със 179 000 точки, четвърта е Хаюнг Жеон от Южна Корея със 158 000 точки, а пета е Алина Комашчук от Украйна със 131 000 точки.

Следващото състезание за най-добрите сабльорки в света е в Солт Лейк Сити (САЩ) от 22 до 24 януари.