Йоана Илиева завърши на девето място на Световната купа на сабя в Солт Лейк Сити

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
За пръв път в основната схема на турнир от подобен ранг играха и четирите български националки – Йоана Илиева, Емма Нейкова, Вероника Василева и Белослава Иванова.

Йоана Илиева
Снимка: БФ Фехтовка
Йоана Илиева завърши на 9-о място в турнира за Световната купа на сабя жени в Солт Лейк Сити (САЩ), а във втория ден на надпреварата влязоха още 3 българки. Така за пръв път в основната схема на турнир от подобен ранг играха и четирите български националки – Йоана Илиева, Емма Нейкова, Вероника Василева и Белослава Иванова.

Йоана Илиева започна боевете си директно във втория ден от надпреварата заради високия си ранкинг. В първата среща тя се изправи срещу Мариела Виале от Италия и записа победа с 15:11. В двубоя за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников излезе срещу Лука Счуш от Унгария и след като изоставаше в резултата обърна съперничката и победи с 15:10. В двубоя за място в топ 8 Илиева отстъпи пред Анна Шпиец от Унгария с 10:15 и завърши надпреварата на 9-о място.

Жребият беше суров към останалите българки в състезанието. В първия кръг от елиминациите на най-добрите 64 Емма Нейкова се изправи срещу Вероника Василева, и победи с 15:14. В следващия кръг възпитаничката на фехтовален клуб Свечников излезе срещу №1 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, отстъпи с 5:15 и зае 21-о място в крайното класиране. Вероника Василева завърши надпреварата на 48-о място.

В първия кръг на елиминациите Белослава Иванова игра с №1 Мисаки Емура. Възпитаничката на фехтовален клуб ЦСКА отстъпи с 11:15 и зае 64-о място в крайното класиране.

Днес турнирът продължава с отборните надпревари при мъжете и при жените, като във втория кръг при жените Илиева, Нейкова, Василева и Иванова излизат срещу тима на Украйна.

