БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Константинова продължава към полуфиналите на турнира във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

18-годишната българка достига до тази фаза на турнир от ITF за първи път в кариерата си.

Йоана Константинова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка се наложи над Алексия Пуяц (Румъния) с 6:0, 7:6(3) за близо два часа на корта. Срещата трябваше да се изиграе вчера, но беше отложена заради лошото време. Мачовете днес се играят на твърди кортове на открито, тъй като на клей не е възможно да се проведат.

Константинова спечели убедително първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек. В него тя взе аванс от 4-1 и без проблеми затвори мача.

Българката, която за първи път достига до тази фаза на турнир от Международната тенис федерация ITF, очаква на полуфиналите утре Анастасия Цветкович (Сърбия).

#Йоана Константинова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Тенис

Донски отстъпи на финала на двойки на Чалънджъра в Брага
Донски отстъпи на финала на двойки на Чалънджъра в Брага
Янаки Милев триумфира на двойки в Сарагоса Янаки Милев триумфира на двойки в Сарагоса
Чете се за: 01:15 мин.
Лиа Каратанчева допусна загуба във втория кръг на сингъл на турнир в Букурещ Лиа Каратанчева допусна загуба във втория кръг на сингъл на турнир в Букурещ
Чете се за: 00:47 мин.
Шампионът Яник Синер продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай Шампионът Яник Синер продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Чете се за: 00:45 мин.
Линда Носкова се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000 Линда Носкова се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000
Чете се за: 01:05 мин.
Аманда Анисимова отстрани защитаващата титлата си в Пекин Коко Гоф Аманда Анисимова отстрани защитаващата титлата си в Пекин Коко Гоф
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ