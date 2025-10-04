Йоана Константинова продължава към полуфиналите на турнира във Варна

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната българка се наложи над Алексия Пуяц (Румъния) с 6:0, 7:6(3) за близо два часа на корта. Срещата трябваше да се изиграе вчера, но беше отложена заради лошото време. Мачовете днес се играят на твърди кортове на открито, тъй като на клей не е възможно да се проведат.

Константинова спечели убедително първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек. В него тя взе аванс от 4-1 и без проблеми затвори мача.

Българката, която за първи път достига до тази фаза на турнир от Международната тенис федерация ITF, очаква на полуфиналите утре Анастасия Цветкович (Сърбия).