ИЗВЕСТИЯ

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 км в Руполдинг

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Най-добро българско представяне в състезанието регистрира Благой Тодев, който завърши 42-и сред 60 участници.

Йоханес Дале-Шевдал
Снимка: БТА
Норвежецът Йоханес Дале-Шевдал триумфира в преследването на 12,5 км от Световната купа по биатлон в Руполдинг, Германия. С едва една грешка в третата стрелба той финишира за 30:29.9 минути и заслужи победата.

Втори завърши французинът Ерик Перо, който допусна три пропуска, оставайки на 4,9 секунди зад Дале-Шевдал. Последното място на подиума бе за шведа Мартин Понсилуома – на 7,5 секунди след победителя с общо четири пропуснати мишени. В Топ 5 се наредиха още французинът Фабиен Клод и италианецът Томазо Джакомел.

Най-добро българско представяне в състезанието регистрира Благой Тодев, който завърши 42-и сред 60 участници. Той показа стабилна стрелба с по една грешка в първата и третата серия, но изостана на 1:53.4 минути от победителя.

В генералното класиране за Световната купа след 12 от 21 старта води италианецът Томазо Джакомел с 736 точки, следван от Ерик Перо с 654 и шведа Себастиан Самуелсон с 640. Йоханес Дале-Шевдал се изкачи на пета позиция с 501 точки, а най-добре представилият се българин е Владимир Илиев – 52-ри с 39 точки.

#Йоханес Дале-Шевдал #Световна купа по биатлон 2025/2026 #Благой Тодев

