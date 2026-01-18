Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 км в Руполдинг

Норвежецът Йоханес Дале-Шевдал триумфира в преследването на 12,5 км от Световната купа по биатлон в Руполдинг, Германия. С едва една грешка в третата стрелба той финишира за 30:29.9 минути и заслужи победата.

Втори завърши французинът Ерик Перо, който допусна три пропуска, оставайки на 4,9 секунди зад Дале-Шевдал. Последното място на подиума бе за шведа Мартин Понсилуома – на 7,5 секунди след победителя с общо четири пропуснати мишени. В Топ 5 се наредиха още французинът Фабиен Клод и италианецът Томазо Джакомел.

Най-добро българско представяне в състезанието регистрира Благой Тодев, който завърши 42-и сред 60 участници. Той показа стабилна стрелба с по една грешка в първата и третата серия, но изостана на 1:53.4 минути от победителя.

В генералното класиране за Световната купа след 12 от 21 старта води италианецът Томазо Джакомел с 736 точки, следван от Ерик Перо с 654 и шведа Себастиан Самуелсон с 640. Йоханес Дале-Шевдал се изкачи на пета позиция с 501 точки, а най-добре представилият се българин е Владимир Илиев – 52-ри с 39 точки.