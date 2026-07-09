Йордан Бозов напуска Рилски спортист

Йордан Бозов вече няма да бъде част от треньорския щаб на БК Рилски спортист. Това признава самият той пред BGbasket.com. Наставникът изтъква като причина желанието да потърси друго развитие. Бившият играч е сред опциите за нов старши треньор на ЦСКА, който от следващия сезон отново ще играе в НБЛ. Заедно с него си тръгва и съпругата му, която е дългогодишен треньор в школата – Теодора Петрова.

Бозов прекара последните 13 години в Рилецо, като в първите седем затвърждаваше мнението защо бе смятан за един от най-добрите български баскетболисти. През 2020 г. бившият гард сложи край на своята професионална кариера и започна работа в школата на клуба. Само 3 години по-късно треньорът влезе в щаба на мъжкия тим, където бе до миналия сезон и помогна за спечелването на бронза в родния елит. Освен това отборът игра и полуфинал в турнира за Купата на България.

Като асистент има две титли на България и една Суперкупа на страната с Рилски. 47-годишният специалист водеше и юношите до 19 години.

Бившият капитан на Рилецо завоюва два пъти Купата на България - 2016 г. в Ботевград и 2018 г. във Велико Търново. На последния финал бе избран за MVP на турнира, макар че игра с частично разкъсан менискус. Във визитката му със самоковкия тим личат още два бронзови медала от надпреварата и три бронзови отличия в НБЛ.