Йордан Минчев и Кемниц с драматична загуба срещу Бон в Германия

Българският национал Йордан Минчев и неговият Кемниц допуснаха втора поредна загуба в първенството на Германия по баскетбол, след като отстъпиха драматично у дома на Бон със 75:76 в двубой от 28-ия кръг.

Минчев се появи в игра като резерва и записа 25 минути, в които допринесе с 3 точки, 7 борби, 1 асистенция и 2 отнети топки. Най-резултатен за домакините беше Кори Дейвис с 21 точки.

Поражението идва само дни след загубата от Лудвигсбург, а тимът на Кемниц заема 12-о място във временното класиране с баланс 12 победи и 15 загуби.

В следващия кръг Кемниц ще гостува на Байерн Мюнхен на 12 април.