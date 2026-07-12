Йордан Николов спечели първата шампионска титла за България на световния шампионат по джет ски

Зрелищни битки белязаха финалните серии на световното първенство по джет ски в Бургас. Йордан Николов спечели първата шампионска титла за България, като в трите гонки взе три първи места в класа на серийните джетове.

При жените Ива Найденова излетя в последния завой преди финала и пропусна второто място в крайното класиране.

Иван Тенчев след убедителна езда и борба за второто място получи наказание за пропусната шамандура и не успя да се качи на подиума.

При най-мощните джетове унгарецът Джорджи Каза се пребори с тайландеца Касиди Терапратеп и грабна голямата награда и титлата „Крал на джетовете“.