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Йордан Николов спечели първата шампионска титла за България на световния шампионат по джет ски

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Спорт
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Надпреварата се състоя в Бургас.

Джет ски Сарафово
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Зрелищни битки белязаха финалните серии на световното първенство по джет ски в Бургас. Йордан Николов спечели първата шампионска титла за България, като в трите гонки взе три първи места в класа на серийните джетове.

При жените Ива Найденова излетя в последния завой преди финала и пропусна второто място в крайното класиране.

Иван Тенчев след убедителна езда и борба за второто място получи наказание за пропусната шамандура и не успя да се качи на подиума.

При най-мощните джетове унгарецът Джорджи Каза се пребори с тайландеца Касиди Терапратеп и грабна голямата награда и титлата „Крал на джетовете“.

#Световен шампионат по джет ски

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