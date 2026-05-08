Йошко Гвардиол поднови тренировки след тежка контузия

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол поднови тренировки след близо четиримесечно отсъствие заради фрактура на крака. Новината бе потвърдена от мениджъра Пеп Гуардиола по време на пресконференция.

Хърватският национал претърпя операция след контузията, получена при равенството 1:1 срещу Челси във Висшата лига в началото на януари. Възстановяването му постави под съмнение участието му на предстоящото Световно първенство, но към момента защитникът вече е направил първа тренировка с отбора.

"Миналия сезон той беше най-важният играч за нас, когато имахме много контузии. Изигра всички мачове и в един момент тялото му просто каза, че е достатъчно“, коментира Гуардиола.

Испанският специалист изрази оптимизъм за състоянието на футболиста.

"Радвам се, че се завърна. Надявам се да ни помогне в последната част на сезона и да направи добро Световно първенство с Хърватия. След това ще можем да го видим отново в най-добрата му форма.“

Междувременно Манчестър Сити продължава битката за титлата във Висшата лига, като изостава от Арсенал, но има и мач по-малко. „Гражданите“ ще се изправят срещу Брентфорд през уикенда, а на 16 май им предстои и финал за Купата на Футболната асоциация срещу Челси.