На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Йошко Гвардиол поднови тренировки след тежка контузия

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола се надява защитникът да бъде готов за Световното първенство

Йошко Гвардиол поднови тренировки след тежка контузия
Снимка: AP Photo
Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол поднови тренировки след близо четиримесечно отсъствие заради фрактура на крака. Новината бе потвърдена от мениджъра Пеп Гуардиола по време на пресконференция.

Хърватският национал претърпя операция след контузията, получена при равенството 1:1 срещу Челси във Висшата лига в началото на януари. Възстановяването му постави под съмнение участието му на предстоящото Световно първенство, но към момента защитникът вече е направил първа тренировка с отбора.

"Миналия сезон той беше най-важният играч за нас, когато имахме много контузии. Изигра всички мачове и в един момент тялото му просто каза, че е достатъчно“, коментира Гуардиола.

Испанският специалист изрази оптимизъм за състоянието на футболиста.

"Радвам се, че се завърна. Надявам се да ни помогне в последната част на сезона и да направи добро Световно първенство с Хърватия. След това ще можем да го видим отново в най-добрата му форма.“

Междувременно Манчестър Сити продължава битката за титлата във Висшата лига, като изостава от Арсенал, но има и мач по-малко. „Гражданите“ ще се изправят срещу Брентфорд през уикенда, а на 16 май им предстои и финал за Купата на Футболната асоциация срещу Челси.

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
