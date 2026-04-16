БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йотова: Гласът на Маргрет Николова е част от духовната памет на нацията

Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Президентът изказа съболезнования на семейството и близките на Маргрет Николова

илияна йотова остарявай любов ndash зовът михаил белчев послание отвъд времето
Снимка: БГНЕС/архив
Слушай новината

Президентът Йотова изказа съболезнования на семейството и близките на една от най-ярките личности в историята на българската популярна музика - Маргрет Николова.

С впечатляващия си репертоар Маргрет Николова утвърди своето място сред най-обичаните артисти на българската естрада. Нейният топъл, проникновен и неподражаем глас се превърна в част от духовната памет на нацията. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в съболезнователно писмо до семейството и близките на една от най-ярките личности в историята на българската популярна музика, чието поклонение е днес.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Днес се прощаваме с голям творец, но и изразяваме признателност за богатото наследство, което ни завещава.“

Илияна Йотова подчертава, че талантът, всеотдайността и любовта към изкуството, изградили творческия път на Маргрет Николова, вдъхновяват поколения. Държавният глава откроява и заслужените престижни награди, с които естрадната певица е отличена. Сред тях е и голямата награда от първото издание на „Златния Орфей“.

В съболезнователното си писмо президентът Илияна Йотова посочва, че Маргрет Николова завинаги ще остане сред най-светлите символи на родната музикална култура.

#Маргрет Николова #президента Илияна Йотова #съболезнователно писмо

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ