Юлиан Нагелсман: Момчетата вложиха много усилия

Германия съвсем заслужено си спечели място в елиминациите на Световното първенство по футбол, заяви селекционерът Юлиан Нагелсман след победата с 2:1 срещу Кот д'Ивоар. Шампионите от 2014 излизат от групите за първи път именно от тогава.

"Наистина съм щастлив, че спечелихме мача. Беше заслужено. Момчетата вложиха много усилия и сме доволни. Беше важно да спечелим и всеки от футболистите ни влезе в двубоя с тази настройка", заяви Нагелсман след двубоя в Торонто, цитиран от Ройтерс.

Германците обаче трябваше да правят обрат и го постигнаха с две попадения на Дениз Ундав, който отбеляза второто в добавеното време.

"Дениз е изключително добър в играта без топка, когато мачът се отвори. На него даже не му е нужно да се подготвя. Просто влиза моментално в битката", каза още Нагелсман и добави, че на германците им е липсвал контрол над играта през първото полувреме, но тройна смяна през второто е променила хода на двубоя.

"Трябваше да пораздвижим нещата и го направихме с тройната смяна", добави Нагелсман.