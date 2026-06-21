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Юлиан Нагелсман: Момчетата вложиха много усилия

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Беше важно да спечелим и всеки от футболистите ни влезе в двубоя с тази настройка, каза селекционерът на Германия.

Юлиан Нагелсман: Момчетата вложиха много усилия
Снимка: БТА
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Германия съвсем заслужено си спечели място в елиминациите на Световното първенство по футбол, заяви селекционерът Юлиан Нагелсман след победата с 2:1 срещу Кот д'Ивоар. Шампионите от 2014 излизат от групите за първи път именно от тогава.

"Наистина съм щастлив, че спечелихме мача. Беше заслужено. Момчетата вложиха много усилия и сме доволни. Беше важно да спечелим и всеки от футболистите ни влезе в двубоя с тази настройка", заяви Нагелсман след двубоя в Торонто, цитиран от Ройтерс.

Германците обаче трябваше да правят обрат и го постигнаха с две попадения на Дениз Ундав, който отбеляза второто в добавеното време.

"Дениз е изключително добър в играта без топка, когато мачът се отвори. На него даже не му е нужно да се подготвя. Просто влиза моментално в битката", каза още Нагелсман и добави, че на германците им е липсвал контрол над играта през първото полувреме, но тройна смяна през второто е променила хода на двубоя.

"Трябваше да пораздвижим нещата и го направихме с тройната смяна", добави Нагелсман.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол # Юлиан Нагелсман

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