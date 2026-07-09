БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява...
Чете се за: 02:05 мин.
Иван Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията...
Чете се за: 01:07 мин.
Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 00:57 мин.
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според...
Чете се за: 02:15 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юрген Клоп ще взима по-голяма заплата от Нагелсман

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Бившият мениджър на Ливърпул ще подпише договор за 4 години.

юрген клоп готов поеме германия провала мондиал 2026
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Германският специалист Юрген Клоп е получил предложение за четиригодишен договор със заплата в размер на 7 млн. евро годишно, ако оглави националния отбор на родината си. Това съобщава Bild.

Според информацията на източника, 59-годишният специалист ще получава повече от бившия треньор на германския национален отбор Юлиан Нагелсман. По-рано медиите съобщиха, че възнаграждението на Нагелсман е възлизало на 4–6 млн. евро годишно.

От 2025 година Клоп заема длъжността директор по международните връзки в Red Bull. Договорът му е до края на 2029 година. Преди работата си в Red Bull специалистът беше начело на Ливърпул в периода от 2015 до 2024 година.

На 3 юли Германският футболен съюз обяви предсрочното прекратяване на договора с Юлиан Нагелсман и заяви намерението си да проведе преговори с Клоп.

#Мондиал 2026 # Юлиан Нагелсман #юрген клоп

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
4
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите
5
България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
6
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
5
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
6
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...

Още от: Мондиал 2026

Пулишич e с фрактура на десния крак
Пулишич e с фрактура на десния крак
Осем Осем
Чете се за: 05:07 мин.
Пиерлуиджи Колина защити съдиите след скандала около мача между Аржентина и Египет Пиерлуиджи Колина защити съдиите след скандала около мача между Аржентина и Египет
Чете се за: 02:35 мин.
Начален удар - 09.07.2026 г. Начален удар - 09.07.2026 г.
Чете се за: 00:40 мин.
Договорът на селекционера на Египет Хосам Хасан бе удължен Договорът на селекционера на Египет Хосам Хасан бе удължен
Чете се за: 01:22 мин.
Рафаел Маркес застава начело на Мексико Рафаел Маркес застава начело на Мексико
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите има проблем с финансирането на проекта
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
До дни Стоян Мавродиев ще бъде предаден на съдебните власти у нас До дни Стоян Мавродиев ще бъде предаден на съдебните власти у нас
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Генералните директори на обществените медии поискаха повече...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ