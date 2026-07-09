Юрген Клоп ще взима по-голяма заплата от Нагелсман

Германският специалист Юрген Клоп е получил предложение за четиригодишен договор със заплата в размер на 7 млн. евро годишно, ако оглави националния отбор на родината си. Това съобщава Bild.

Според информацията на източника, 59-годишният специалист ще получава повече от бившия треньор на германския национален отбор Юлиан Нагелсман. По-рано медиите съобщиха, че възнаграждението на Нагелсман е възлизало на 4–6 млн. евро годишно.

От 2025 година Клоп заема длъжността директор по международните връзки в Red Bull. Договорът му е до края на 2029 година. Преди работата си в Red Bull специалистът беше начело на Ливърпул в периода от 2015 до 2024 година.

На 3 юли Германският футболен съюз обяви предсрочното прекратяване на договора с Юлиан Нагелсман и заяви намерението си да проведе преговори с Клоп.