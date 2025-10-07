Юсуф Дикеч спечели златен медал на еврошампионата по спортна стрелба

Юсуф Дикеч, стрелецът, който спечели сребро на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. продължава да впечатлява. Турчинът завоюва злато на европейското първенство по стрелба в Истанбул.

Дикеч се появи носейки характерните си очила и бяла тениска без шапка и допълнителна екипировка, както на Игрите в Париж, когато спечели първият медал за Турция в стрелбата.

Сега придобилият световна слава стрелец отново привлече вниманието, но този път на родна земя. 52-годишният спортист си осигури злато с въздушен пистолет, заедно със съотборника си Мустафа Инан в Истанбул, побеждавайки Германия на финала, победа, която отново го направи фаворит в социалните мрежи.