Ювентус и Лучано Спалети се разбраха за нов договор до 2028 година

Ювентус и старши треньорът Лучано Спалети са постигнали договорка за подновяване на контракта на специалиста, съобщава Гадзета дело Спорт.

Очаква се новото споразумение да бъде официално обявено още през тази седмица, преди предстоящия двубой срещу Аталанта от Серия А.

Според информацията договорът на Спалети ще бъде удължен до лятото на 2028 година, като годишното му възнаграждение ще бъде в размер между 5 и 6 милиона евро, плюс допълнителни бонуси.

67-годишният наставник пое Ювентус преди близо шест месеца, а към момента тимът заема пето място в класирането на италианското първенство.