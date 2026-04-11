Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Ювентус измъкна минимална победа срещу Аталанта в Бергамо

Жереми Бога се възползва от грешка в защита и донесе успеха на "бианконерите“ след почивката

Ювентус постигна ценен успех с 1:0 като гост на Аталанта в двубой от 32-рия кръг на италианската Серия А.

Срещата в Бергамо започна по-активно за домакините, които създадоха няколко опасни положения още в началните минути. В 4-ата минута Давиде Дзапакоста отправи удар отблизо, но Микеле Ди Грегорио се намеси сигурно. Малко по-късно Никола Залевски също пробва късмета си, но топката премина опасно близо до вратата.

Най-чистата ситуация за Аталанта дойде в 9-ата минута, когато Джорджо Скалвини засече с глава центриране от пряк свободен удар, но топката срещна гредата. Ювентус отговори едва след средата на полувремето, като в 30-ата минута Кефрен Тюрам отправи първия удар за гостите, но неточно, а малко по-късно Лойд Кели също не успя да намери целта.

До почивката бергамаските останаха по-активният тим, но така и не успяха да реализират превъзходството си, а в заключителните секунди Никола Кръстович пропусна с ефектна задна ножица.

Решаващият момент в срещата дойде в началото на втората част. В 48-ата минута „бианконерите“ организираха продължителна атака по десния фланг, при която Франсишку Консейсао и Емил Холм центрираха последователно в наказателното поле. При второто подаване се получи неразбирателство в отбраната на Аталанта и Жереми Бога се възползва, за да реализира на празна врата.

До края на срещата домакините опитаха да стигнат до изравняване. В 57-ата минута Берат Джимсити стреля с глава след корнер, но Ди Грегорио спаси. В 68-ата минута Маркус Тюрам бе близо до втори гол за Ювентус, но ударът му премина покрай вратата.

В заключителните минути Аталанта засили натиска. В 87-ата минута домакините имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на Федерико Гати, но съдията подмина ситуацията. Само минута по-късно Джанлука Скамака стреля с глава след корнер, но топката премина на сантиметри над напречната греда.

В добавеното време бергамаските хвърлиха всички сили в атака, но Ювентус удържа натиска и се поздрави с важна победа в битката за челните позиции в класирането.

След успеха Ювентус се изкачи на четвърто място във временното класиране с актив от 60 точка, което дава право на участие в основната фаза на Шампионската лига, докато Аталанта остава на седмата позиция с 53 пункта.

