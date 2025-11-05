Ювентус продължава без победа, след като завърши наравно със Спортинг (Лисабон)

Ювентус постигна трето равенство в 4 мача и остава на 23-о място в основната фаза на Шампионската лига.

"Бианконерите" направиха 1:1 на свой терен със Спортинг (Лисабон). Гостите от португалската столица взеха аванс още в 12-ата минута чрез Максимилиало Араужо.

Душан Влахович фиксира крайния резултат в 34-ата минута.

Отборът на Атлетико Мадрид надигра с 3:1 Роял Юнион Сен Жилоа в двуг двубой от 4-тия кръг на Шампионската лига. Головете за победителите отбелязаха Хулиан Алварес, Конър Галахър и Маркос Йоренте, а за гостите точен бе Рос Сайкс. Атлетико е с шест точки в актива си и заема 14-ото място, докато Роял Юнион Сен Жилоа е с три пункта на 26-а позиция.

Хулиан Алварес, Конър Галахър и Маркос Льоренте се разписаха за столичани, а попадение на Анотан Гризман беше отменено с помощта на ВАР заради засада.

В други срещи Монако победи норвежкия Будьо Глимт с 1:0 като гост, а Олимпиакос и ПСВ Айндховен приключиха при 1:1.