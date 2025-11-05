БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ювентус продължава без победа, след като завърши наравно със Спортинг (Лисабон)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

"Бианконерите" направиха 1:1 на свой терен.

ювентус продължава без победа завърши наравно спортинг лисабон
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ювентус постигна трето равенство в 4 мача и остава на 23-о място в основната фаза на Шампионската лига.

"Бианконерите" направиха 1:1 на свой терен със Спортинг (Лисабон). Гостите от португалската столица взеха аванс още в 12-ата минута чрез Максимилиало Араужо.

Душан Влахович фиксира крайния резултат в 34-ата минута.

Отборът на Атлетико Мадрид надигра с 3:1 Роял Юнион Сен Жилоа в двуг двубой от 4-тия кръг на Шампионската лига. Головете за победителите отбелязаха Хулиан Алварес, Конър Галахър и Маркос Йоренте, а за гостите точен бе Рос Сайкс. Атлетико е с шест точки в актива си и заема 14-ото място, докато Роял Юнион Сен Жилоа е с три пункта на 26-а позиция.

Хулиан Алварес, Конър Галахър и Маркос Льоренте се разписаха за столичани, а попадение на Анотан Гризман беше отменено с помощта на ВАР заради засада.

В други срещи Монако победи норвежкия Будьо Глимт с 1:0 като гост, а Олимпиакос и ПСВ Айндховен приключиха при 1:1.

Свързани статии:

23 години по-късно Барселона и Брюж се изправят отново един срещу друг в Шампионската лига
23 години по-късно Барселона и Брюж се изправят отново един срещу друг в Шампионската лига
Срещата на стадион "Ян Брейдел" е тази вечер от 22:00 часа...
Чете се за: 01:40 мин.
Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген
Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген
"Шпорите" отбелязаха два гола, докато играеха с човек по-малко.
Чете се за: 02:50 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Ювентус #ФК Атлетико Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
1
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
2
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
3
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
4
Българските евромонети - къде и как се секат?
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
5
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
6
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
2
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Шампионска лига

Шаби Алонсо след загубата от Ливърпул: Ще си вземем поука от случилото се
Шаби Алонсо след загубата от Ливърпул: Ще си вземем поука от случилото се
Арне Слот за успеха на Ливърпул над Реал М: Играхме срещу отбор, който се намира в отлична серия и прекрасна форма Арне Слот за успеха на Ливърпул над Реал М: Играхме срещу отбор, който се намира в отлична серия и прекрасна форма
Чете се за: 01:35 мин.
23 години по-късно Барселона и Брюж се изправят отново един срещу друг в Шампионската лига 23 години по-късно Барселона и Брюж се изправят отново един срещу друг в Шампионската лига
Чете се за: 01:40 мин.
Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Чете се за: 04:22 мин.
Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение
Чете се за: 02:02 мин.
Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша" Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 03:05 мин.
По света
НА ЖИВО: Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 7 са загинали, 11 са...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ