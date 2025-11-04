Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милен Костов от Милен Костов
Спорт
"Шпорите" отбелязаха два гола, докато играеха с човек по-малко.

Снимка: БТА
Тотнъм победи Копенхаген с 4:0 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. При резултат 2:0 домакините останаха с човек по-малко, но след това отбелязаха още два гола и нацелиха два пъти напречната греда, веднъж от дузпа.

Лондончани контролираха играта през първото полувреме на стадион" Тотнъм Хотспър". "Шпорите" заслужено откриха резултата в 19-ата минута. Шави Симонс изведе Бренън Джонсън сам срещу вратаря. Крилото финтира излезлия извън наказателното си поле Доминик Котарски и изпрати топката в опразнената врата.

До края на първата част възпитаниците на Томас Франк можеха да удвоят преднината си на два пъти, но Рандал Коло Муани стреля неточно на два пъти от вътрешността на пеналтерията.

След почивката футболистите в бяло продължиха да превъзхождат противника си и удвоиха преднината си. Уилсън Одобер стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Рандал Коло Муани.

В 57-ата минута голмайсторът Бренан Джонсън получи жълт картон за шпагат в краката на Маркос Лопес. След намесата на ВАР решението бе променено и уелсецът бе изгонен с директен червен картон.

Това обаче не попречи на носителите на Лига Европа да отбележат два гола в рамките на 3 минути. Мики ван де Вен пробяга над 2/3 от дължината на терена, надбяга трима защитници, които остави зад гърба си и стреля в близкия ъгъл за 3:0.

Две минути по-късно другият централен защитник Криситан Ромеро подаде на задна греда към резервата Жоао Палиня, който бе точен 7 минути след появата си в игра на мястото на Шави Симонс.

"Шпорите" дори имаха още възможности за гол, като появилият се от резервната скамейка Ришарлисон стреля с глава в напречната греда.

В добавееното време резервата Дейн Скарлет спечели дузпа, след като бе повален от Джуносуке Сузуки. Ришарлисон обаче отново стреля в напречната греда, този път от бялата точка.

Тотнънм заема 7-ото място в класирането с актив от 8 пункта. Копенхаген остава на 33-ата позиция с подреждането само с точка.

