За 13-а поредна година Банско беше обявен за ски курорт номер 1 на България

Месец преди официално да открие 23-ия си сезон, Банско отново се доказа като запазена марка и за 13-а поредна година бе обявен за ски курорт номер 1 на България от най-високата инстанция в туристическата индустрия.

Малкото планинско градче заслужи еквивалентната на "Оскар" в киното статуетка от Академията на Световните ски награди, нареждайки се сред 25-е най-добри зимни дестинации на планетата.

В 16-седмичната онлайн надпревара участваха 211 топлокации от 5 континента, а в гласуването на сайта Worldskiawards.com се включиха около 4,3 млн. души (клиенти и професионалисти) от повече от 143 страни. Това превърна допитването не просто в най-голямото в бранша, но и едно от най-глобалните, провеждани официално изобщо.

Абсолютното превъзходство на курорта се илюстрира и от факта, че той е сред едва четирите места на планетата с пълен комплект от 13 приза от 13-е издания на Световните ски награди. Управляван от концесионера "Юлен", зимният център под връх Тодорка безусловно доминира в конкурса от 2013-а, като със същото могат да се похвалят само още австрийският Кицбюел, разположеният най-високо в Европа френски Вал Торенс, който за 10-и път получи голямата награда за номер 1 на планетата, както и американският Диър Вали.