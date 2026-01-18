БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Спорове за ролята на машините, риска от изборни измами и общественото доверие в изборния процес

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дебатът за изборните правила и връщането на машинното гласуване отново излезе на преден план на фона на очакваните предсрочни парламентарни избори. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и политическият анализатор Нидал Алгафари изложиха противоположни позиции в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" за ролята на машините, риска от изборни измами и общественото доверие в изборния процес.

Ивайло Мирчев заяви, че протестите в защита на машинното гласуване са ясен сигнал от обществото срещу връщането на хартиените бюлетини:

"Когато има само бюлетини, резултатът е купен вот, фалшификации и депутати, които носят чували с бюлетини", каза той.

По думите му опитът от 2021 г., когато гласуването беше почти изцяло машинно, е доказал ефекта от тази система:

"Тогава три различни партии спечелиха избори. Искаме да се върнем към този модел, за да минимизираме манипулациите."

Мирчев подчерта, че не става дума за радикални промени в последния момент, а за възстановяване на вече прилагани правила:

"Искаме просто връщане на правилата от 2021 г. ЦИК е подготвена, машините ги има."

Нидал Алгафари оспори тезата, че машинното гласуване само по себе си решава проблема с купения вот:

"Купеният и корпоративният вот не се случват в машината или в бюлетината, а извън секцията – чрез натиск и зависимости", заяви той.

Според Алгафари обществото е дълбоко разделено, а недоверието вече засяга и машинния вот:

"Създаде се съмнение и в машините. Днес има недоверие и към хартията, и към машините."

Той предупреди, че 100% машинно гласуване може да доведе до отлив на избиратели:

"Има хора – възрастни или по-несигурни, които ще се откажат да гласуват, ако няма избор. Машината премахва страха от контролиран вот."

снимки: БНТ

В отговор Мирчев подчерта, че именно машините защитават избирателя от натиск:

"Когато си сам пред машината и натиснеш копчето, никой не може да те контролира. При хартиената бюлетина това не е така."

Той посочи като сериозен проблем близо половин милион недействителни бюлетини на местните избори през 2023 година:

"Половин милион недействителни гласа означават липса на легитимност. Това е резултат от целенасочени действия."

По думите му предложенията за въвеждане на нови скенери са нереалистични в кратки срокове и крият риск от връщане на стари изборни практики:

"Без втори печат се връща т.нар. "българско влакче" – класическа схема за купуване на гласове."

Алгафари настоя, че стабилността на изборния процес зависи от последователност и политическа отговорност:

"Вземете едно решение и не го сменяйте на всеки избор. Убедете хората 4-5 години и тогава ще има доверие."

Мирчев отговори, че именно политическият и институционален контрол е ключовият проблем:

"Когато институциите са овладени от престъпен модел, няма как изборите да са честни без сериозни гаранции."

снимка: БТА/Архив

Въпреки разминаванията и двамата се обединиха около едно – че честните избори са фундаментални за демокрацията, а доверието в процеса е тежко накърнено. Разликата остава в отговора на въпроса дали машинното гласуване е решението или само част от по-голям политически проблем.

Вижте целия разговор във видеото

#гласуване с машини #Ивайло Мирчев #нидал алгафари #машинно гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
4
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Подменят 150 трамвая в София с нови
5
Подменят 150 трамвая в София с нови
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
6
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Политика

Президентска партия?
Президентска партия?
Кирил Веселински от МЕЧ за връчения на АПС мандат: Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието Кирил Веселински от МЕЧ за връчения на АПС мандат: Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието
Чете се за: 01:20 мин.
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров
Чете се за: 02:02 мин.
Машини, хартия или сканиращи устройства - гарантирана ли е честността на изборите? Машини, хартия или сканиращи устройства - гарантирана ли е честността на изборите?
Чете се за: 00:27 мин.
Ваня Григорова: Падането на правителството беше гласът на гнева, но ни остави без бюджет Ваня Григорова: Падането на правителството беше гласът на гнева, но ни остави без бюджет
Чете се за: 04:10 мин.
Даниел Лорер, ПП-ДБ: Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта Даниел Лорер, ПП-ДБ: Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Многохилядни протести в Нови Сад
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ