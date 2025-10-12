БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За първи път от 15 години: Партенонът в Атина е без строителни скелета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
първи път години партенонът атина без строителни скелета
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Рядък шанс имат посетителите на гръцката столица, защото за първи път от над 15 години могат да видят Партенона, прочутия храм на богинята Атина на Акропола, без строителни скелета, поставени за реставрационните работи по паметника.

Възможността храмът да бъде видят в най-автентичния си вид е само временна, защото скелетата от западната му фасада са свалени, за да бъде подготвено поставянето на нови, по-модерни съоръжения, които ще бъдат по-безопасни, леки и дискретни. Очаква се това да се случи през следващия месец.

Трайното отстраняване на външното скеле се очаква да стане в началото на 2026 г., когато трябва да завърши реставрацията на западния фронтон на храма. След това строителни конструкции би трябвало да има само от вътрешната страна, което ще позволи храмът да бъде трайно наблюдаван в целия му блясък и достолепие.

#скелета #Атина #партенон #Акропола

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
4
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
5
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
6
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
6
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище

Още от: Балкани

Премиерът на РСМ Мицкоски говори за „македонски народ в Западна България" на честване в Прилеп
Премиерът на РСМ Мицкоски говори за „македонски народ в Западна България" на честване в Прилеп
Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“ Главният прокурор на Турция: „Престъпленията днес са като инфекция — променят характера си според условията“
Чете се за: 09:52 мин.
Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния Най-големият православен храм в света ще бъде осветен на 26 октомври в Румъния
Чете се за: 03:07 мин.
Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран Край на политическата блокада: Косовският парламент беше конституиран
Чете се за: 03:10 мин.
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за Газа, съобщи Ердоган
Чете се за: 04:17 мин.
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за местния вот Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за местния вот
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик Започнаха изборите за нов Общински съвет в Пазарджик
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от понеделник до четвъртък по четири пъти следобед Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от понеделник до четвъртък по четири пъти следобед
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
МВнР предупреждава: Национална стачка на въздушния транспорт в...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ