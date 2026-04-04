За вдигане на европейските санкциите срещу руския петрол и газ се обявиха Словакия и Унгария

Европейският съюз трябва да вдигне санкциите срещу вноса на руски петрол и газ, да предприеме стъпки за възстановяването на петролопровода „Дружба“ и да сложи край на войната в Украйна, за да се справи с енергийната криза вследствие на конфликта в Иран. Това заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо след разговор с унгарския си колега Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

„ЕС и особено (Европейската комисия) трябва незабавно да възобновят диалога с Русия и да осигурят такава политическа и правна среда, в която отделните държави членки и ЕС като цяло да могат да попълнят липсващите резерви от газ и петрол и да позволят доставките на тези стратегически суровини от всички възможни източници и посоки, включително Русия“, заяви Фицо в изявление след разговора с Орбан.

От своя страна унгарският лидер също застана зад позицията, че ЕС трябва да отмени санкциите срещу руската енергия. Във видеообръщение, публикувано днес в социалните мрежи, Орбан каза, че е обсъдил с Фицо "критичната ситуация" с енергията в Европа, съобщи „Украинска правда“.