Забрана за социални мрежи е ЕС: ЕК планира децата под 15 години да нямат достъп

ЕС въвежда забрана за използване на социални мрежи за деца под 15 години. Мерките ще засегнат и платформите за видеосподеляне, чатботовете с изкуствен интелект и онлайн игри.

Предложението е част от закона на Евросъюза за децата, а целта е те да бъдат защитени от злоупотреби и експлоатация. Децата, навършили 15 ще могат да имат свои профили, а тези на 13 и 14 години - само, ако са създадени от техните родители и имат ограничение на контактите и право на 1 час дневно онлайн. Предвижда се деца между 3 и 12 години да имат право да използват единствено предназначени за деца услуги и то при строги изисквания за безопасност. Предложението трябва да бъде прието от всички страни-членки, преди да влезе в сила.

Идеята беше част от вчерашната Реч за състоянието на Съюза на Урсула фон дер Лайен, а днес председателят на ЕК даде и още подробности: