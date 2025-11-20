БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Зачестяват опитите за ало измами във Велинград и Пазарджик

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
ало измами
Пазарджик и Велинград на прицел от ало измамници.

Около 15 опита за измами са регистрирани на територията на област Пазарджик през изминалото денонощие. Обект на „ало измамниците“ са възрастни хора от Пазарджик и Велинград, съобщи говорителят на полицията, Мирослав Стоянов.

Измамниците разиграват добре познатата схема – те звънят предимно на стационарни телефони, но не изключват възможността да пробват и мобилни, като са сигурни, че отсреща ще е възрастен човек.

Обичайно се представят за полицейски служители под псевдоними като „комисар Попов“ и „главен инспектор Иванов“. Те убеждават жертвата, че тя самата е в списък с телефонни измамници и предупреждават, че полицията следи въпроса. След това искат да им бъде предадена сума пари, която жертвата има „в себе си“, като уверяват, че няма причина за притеснение.

„Под никаква форма, по никакъв начин, без значение кой се обажда и за какъв се представя – полицай, прокурор, лекар, следовател, комисар, главен инспектор – никой да не предоставя пари, ценни предмети, злато, сребро или накити, защото това е типичен пример за телефонна измама“, предупреждава Стоянов.

Според полицията обажданията идват от румънски телефонни номера. От ОДМВР–Пазарджик призовават гражданите: ако получите подобно обаждане, незабавно сигнализирайте на телефон 112.

#велинград #ало измами #Пазарджик #полиция

Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът на София Васил Терзиев
Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът на София Васил Терзиев
Показаха една от чешките мотриси, които ще обслужват столичното метро (СНИМКИ) Показаха една от чешките мотриси, които ще обслужват столичното метро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
Детска площадка и градинка или паркинг - дилема в Благоевград Детска площадка и градинка или паркинг - дилема в Благоевград
Чете се за: 02:52 мин.
От днес в два района на Варна влиза в сила зелената зона за платено паркиране От днес в два района на Варна влиза в сила зелената зона за платено паркиране
Чете се за: 00:47 мин.
Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейност и слаб контрол Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейност и слаб контрол
Чете се за: 03:22 мин.

В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв. ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви кметът...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
