Зачестяват опитите за ало измами във Велинград и Пазарджик

Пазарджик и Велинград на прицел от ало измамници.

Около 15 опита за измами са регистрирани на територията на област Пазарджик през изминалото денонощие. Обект на „ало измамниците“ са възрастни хора от Пазарджик и Велинград, съобщи говорителят на полицията, Мирослав Стоянов.

Измамниците разиграват добре познатата схема – те звънят предимно на стационарни телефони, но не изключват възможността да пробват и мобилни, като са сигурни, че отсреща ще е възрастен човек.

Обичайно се представят за полицейски служители под псевдоними като „комисар Попов“ и „главен инспектор Иванов“. Те убеждават жертвата, че тя самата е в списък с телефонни измамници и предупреждават, че полицията следи въпроса. След това искат да им бъде предадена сума пари, която жертвата има „в себе си“, като уверяват, че няма причина за притеснение.

„Под никаква форма, по никакъв начин, без значение кой се обажда и за какъв се представя – полицай, прокурор, лекар, следовател, комисар, главен инспектор – никой да не предоставя пари, ценни предмети, злато, сребро или накити, защото това е типичен пример за телефонна измама“, предупреждава Стоянов.

Според полицията обажданията идват от румънски телефонни номера. От ОДМВР–Пазарджик призовават гражданите: ако получите подобно обаждане, незабавно сигнализирайте на телефон 112.