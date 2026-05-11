Задържаха 57-годишен мъж в Разград, издирван с европейска заповед за арест

57-годишен българин, издирван с европейска заповед за арест, е задържан в Разград, съобщиха от полицията.

Полицейските служители са предприели действия по издирване на лицето, след като получили известие от Дирекция "Международно оперативно сътрудничество".

Мъжът, който е с адрес в кубратското село Беловец, е обявен за издирване в Шенгенската информационна система от Кралство Белгия за участие в организирана престъпна група, извършвала измами и фалшифициране на документи.

Задържан е около 22:30 часа на 8 май, като към момента се намира в ареста в очакване на екстрадиция.