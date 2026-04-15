Задържаха грузинец за каналджийство на 15 мигранти край Царево

Грузински гражданин е задържан за каналджийство на 15 мигранти край Царево. Той е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Районна прокуратура – Бургас. Той е обвинен в противозаконно подпомагане на 15 чужденци да пребивават и преминават през територията на България.

Според разследването, на 8 април 2025 г. в района на село Кондолово, община Царево, обвиняемият е организирал и извършил превоз на граждани на Афганистан и Пакистан с лек автомобил. Сред тях са били и двама непълнолетни, както и едно малолетно дете.

Определението на Районен съд – Царево подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас.