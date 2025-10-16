БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Предстои да бъдат извършени допълнителни огледи и експертизи

криминалисти пазар задържаха трима иманяри иззеха 1000 предмети вид антични
Криминалисти от полицейското управление в Нови пазар задържаха трима иманяри по време на разкопки, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 14.30 ч. вчера при обход и наблюдение над археологически обект в село Войвода криминалисти забелязали трима мъже, единият от които обследвал района с металдетектор, след което са установили самоличността им. Те са жители на Каспичан на 23, 43 и 62 години. Намерени и иззети на място са три металдетектора, шест лопати и около 50 обекта с вид на антични.

В дома на 62-годишния криминално проявен и осъждан мъж са извършени процесуално-следствени действия, в хода на които са намерени и иззети около 1000 предмета, с белези на културно-исторически ценности, които не са регистрирани по съответния ред.

Предстои да бъдат извършени допълнителни огледи и експертизи. Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано досъдебно производство.

Шуменски полицаи задържаха трима мъже за държане на археологически обекти и иззеха пет маталдетектора, 168 монети и 117 други предмети с вид на културно-исторически ценности в края на април.

Снимки: БТА

#полицията в Нови пазар #антични монети #нови пазар #иманяри

