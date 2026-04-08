Задържаха обвиняем за тежко убийство в Кокаляне

Софийската градска прокуратура съобщи, че на 4 април е повдигнато обвинение срещу мъж за умишлено убийство. Според данните, на 3 април 2026 г. в село Кокаляне, в гараж, пригоден за живеене, той е умъртвил друг мъж, като му е нанесъл прободни рани с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак.

С определение от 6 април Софийски градски съд е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Съдът е приел, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че именно задържаният е извършител на престъплението.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.