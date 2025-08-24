БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия

Халфът започна като титуляр, но бе сменен на почивката.

загуба станислав шопов осиек хърватия
Снимка: БТА
Станислав Шопов и Осиек сбъркаха отново в елита на Хърватия. Българинът и неговите съотборници загубиха от Хайдук Сплит с 2:0 в мач от четвъртия кръг.

Халфът започна като титуляр за своя отбор. Все пак българският национал не оправда доверието, тъй като бе сменен още на почивката от Яник Туре. Точни за победителите бяха Марко Ливая и Микеле Сего през второто полувреме.

След четири изиграни мача тимът на Осиек е на последното десето място в класирането, като има само две точки от две равенства.

#ФК Осиек #ФК Хайдук Сплит #Станислав Шопов

