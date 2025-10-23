Захарова: Увеличаването на броя на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стратегическата стабилност

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Ядрените учения на НАТО могат да покачат напрежението, добави тя

Снимка: Архив/БГНЕС
Увеличаването на броя на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стратегическата стабилност, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Захарова каза, че ядрените учения на НАТО могат да покачат напрежението и да увеличат рисковете.

Както НАТО, така и Русия проведоха такива учения този месец.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва.

Тя отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.

Захарова коментира също и намерението на ЕС да използва замразени руски активи.

За всяко действие за конфискуване на руски активи ще има "болезнен отговор" от Русия, предупреди Мария Захарова.

Говорителката на руското ведомство взе отношение и по новите американски санкции срещу руски енергийни комании.

Новите санкции на САЩ срещу компаниите "Роснефт" и "Лукойл" са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна, заяви Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, изтъкна говорителката.

Нашата страна разви устойчив имунитет по отношение на подобни санкции, каза още тя.

# Мария Захарова #Русия #САЩ #санкции

